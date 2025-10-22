Trauerfeier: Gedenken für die Kleinsten der Kleinen
Der Trauer einen Rahmen geben: am 31. Oktober ist das möglich. Foto: dpa

Die beiden Landkreise Böblingen und Calw veranstalten eine Sammelurnenbestattung für fehlgeborene Kinder und bieten damit Geleit für trauernde Angehörige und Eltern.

Fehlgeborene Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 500 Gramm werden im Rahmen einer gemeinsamen Urnenbeisetzung würdevoll bestattet. Zu dieser ökumenischen Trauerfeier am Freitag, 31. Oktober, um 15 Uhr, sind betroffene Eltern, Angehörige und Freunde aus den Landkreisen Böblingen und Calw herzlich eingeladen. Der Treffpunkt ist die Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof Böblingen (Maurener Weg 130). Auch Eltern, die vielleicht schon vor längerer Zeit ein Kind durch eine Fehl- oder Totgeburt verloren haben und bislang keinen Ort des Gedenkens oder Abschieds gefunden haben, sind willkommen.

 

Die Grabstätte, auf der zweimal im Jahr eine Trauerfeier stattfindet, wurde von der Stadt Böblingen unentgeltlich zur Verfügung gestellt und im Mai 2006 eingeweiht. Die Initiative hierfür ging von einem Arbeitskreis aus Hebammen, Klinikärztinnen, Seelsorgerinnen und betroffenen Eltern unter Federführung der Schwangerenberatungsstelle im Gesundheitsamt des Landkreises Böblingen aus. Der Gedenkstein selbst wurde vom Förderverein des Krankenhauses gestiftet. Spenden für die Grabstelle sowie die Ausrichtung der Trauerfeiern nimmt der Förderverein des Klinikums Sindelfingen-Böblingen gerne entgegen: Bei der Kreissparkasse Böblingen, IBAN: DE34603501300002212786. Für Rückfragen steht das Sekretariat der Krankenhausdirektion Böblingen, Telefonnummer 0 70 31/ 668-21032 zur Verfügung.

 