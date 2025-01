Trauerfeier für US-Präsident Jimmy Carter: Trump und Obama im Gespräch

1 Barack Obama und Donald Trump bei der Trauerfeier für Jimmy Carter. Ehefrau Melania sitzt neben dem künftigen US-Präsidenten. Foto: imago images/ABACAPRESS/CNP/Ricky Carioti Pool

Am heutigen Donnerstag (9. Januar) wird der verstorbene ehemalige US-Präsident Jimmy Carter (1924-2024) seine letzte Ruhestätte finden. Vor der Beisetzung Carters in seinem Heimatstaat Georgia fand in den Mittagsstunden eine Trauerfeier in der Washington National Cathedral in Washington, D.C., statt. Alle fünf noch lebenden US-Präsidenten erwiesen dem Verstorbenen hier die letzte Ehre.