Trauerfeier für Urte Blankenstein: Auch Inka Bause verabschiedet sich

Zahlreiche Weggefährten haben sich am Donnerstag von der Schauspielerin Urte Blankenstein (1943-2025) verabschiedet. Zur Trauerfeier auf dem Waldfriedhof Oberschöneweide in Berlin erschien auch Inka Bause (56) - ganz in Schwarz und mit Sonnenbrille. Wie der "Berliner Kurier" berichtet, war die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin eine von über 200 Gästen.

Blankenstein als "Frau Puppendoktor Pille" sei für sie "eine Kultfigur" gewesen, erklärte Bause im Gespräch mit der Zeitung. "Ich war richtig aufgeregt, als ich Urte später im wahren Leben richtig sah und dann kennenlernen durfte. Wir haben uns oft auf Geburtstagen gesehen", so die 56-Jährige weiter. Neben der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin erwiesen auch Sängerin Dagmar Frederic (80), Jazz-Star Uschi Brüning (78) sowie Schlagersänger Hans-Jürgen Beyer (75) Blankenstein die letzte Ehre.

Lesen Sie auch

DDR-Star wird am Freitag im Meer bestattet

Alle konnten sich nicht nur von dem DDR-Star selbst, sondern auch von ihrer Figur aus der Sendung "Abendgruß" verabschieden. In der Kapelle waren ihre Zopfperücke, der weiße Kittel und die Brille von "Frau Puppendoktor Pille" ausgestellt. Auch zwei Bilder und ihre Autobiografie waren zu sehen. Laut "Berliner Kurier" liefen vor der Kapelle "Puppendoktor"-Folgen auf einem Fernseher. Ihr Frosch Quaki sei zudem Teil der Trauerfeier gewesen.

Über Lautsprecher waren neben von ihr gesungenen Kinderliedern auch die Verstorbene selbst zu hören - mit ihrem letzten Wunsch. In einer lange vorbereiteten Aufnahme bat sie darum, in der Ostsee bestattet zu werden. Die Strömung solle sie symbolisch zurück nach Pillau, ihre ostpreußische Heimatstadt, tragen.

Dafür werden ihr Sohn Mathias und seine Ehefrau Alex sowie ihre Enkelin Clara Rosa sorgen. "Am Freitag tritt Mutti mit uns ihre letzte Reise an", sagten sie dem "Berliner Kurier". Demnach soll das Schiff mit ihrer Urne um 11 Uhr in Warnemünde ablegen.

Schauspielerin war 20 Jahre lang in ihrer Rolle zu sehen

Urte Blankenstein war Ende April mit 81 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in einem Berliner Krankenhaus verstorben. Sie sei "friedlich eingeschlafen", erzählte ihr Sohn Mathias der "Superillu". 20 Jahre lang spielte sie die "Frau Puppendoktor Pille mit der großen runden Brille" in rund 1.500 Folgen. Einmal wöchentlich gab sie ihrem jungen Publikum Tipps zu Ernährung, Gesundheit oder auch für Spiele. In ihrer Rolle trat sie auch später noch auf, darunter in Altenheimen. "Alleine schon, um Erinnerungen in den Menschen zu wecken", sagte sie 2022 der "Superillu".