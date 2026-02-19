Trauerfeier am Valentinstag: Angehörige nehmen Abschied von Catherine OHara

Am Valentinstag nahmen Familie und Freunde bei einer katholischen Messe in Los Angeles Abschied von Catherine O'Hara. Die Kirche hat dabei eine besondere Bedeutung: Hier fand 1994 auch die Trauerfeier für ihren engen Freund John Candy statt.
Es war ein Abschied an einem Ort voller Erinnerungen. Am Valentinstag versammelten sich Familie und Wegbegleiter von Catherine O'Hara in der St. Martin of Tours Church in Los Angeles zu einer katholischen Messe für die verstorbene Schauspielerin. Das bestätigt ein Sprecher O'Haras gegenüber dem US-Magazin "People". Die Schauspielerin war am 31. Januar im Alter von 71 Jahren gestorben.