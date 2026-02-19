Trauerfeier am Valentinstag: Angehörige nehmen Abschied von Catherine OHara

Am Valentinstag nahmen Familie und Freunde bei einer katholischen Messe in Los Angeles Abschied von Catherine O'Hara. Die Kirche hat dabei eine besondere Bedeutung: Hier fand 1994 auch die Trauerfeier für ihren engen Freund John Candy statt.

Es war ein Abschied an einem Ort voller Erinnerungen. Am Valentinstag versammelten sich Familie und Wegbegleiter von Catherine O'Hara in der St. Martin of Tours Church in Los Angeles zu einer katholischen Messe für die verstorbene Schauspielerin. Das bestätigt ein Sprecher O'Haras gegenüber dem US-Magazin "People". Die Schauspielerin war am 31. Januar im Alter von 71 Jahren gestorben.

Die Wahl der Kirche war dabei alles andere als zufällig: In genau diesem Gotteshaus fand 1994 bereits die Trauerfeier für O'Haras engen Freund, Kollegen und kanadischen Landsmann John Candy (1950-1994) statt, wie die "Los Angeles Times" damals berichtete. O'Hara hatte Candy anschließend bei seiner Gedenkfeier in Toronto mit einer bewegenden Rede gewürdigt.

Kelly Lynch: "Ruhe in Frieden, meine liebe Catherine"

Schauspielerin Kelly Lynch (67) teilte am 17. Februar auf Instagram ein Foto des Programms der Messe und verabschiedete sich mit emotionalen Worten von ihrer Kollegin. Neben einem "Ruhe in Frieden, meine liebe Catherine" zitierte Lynch ein Gedicht von Raymond Carver (1938-1988).

Wie die Gesundheitsbehörde von Los Angeles County bereits bestätigte, starb O'Hara an einer Lungenembolie. Dem Totenschein zufolge, der dem US-Magazin vorliegt, war eine Krebserkrankung die zugrundeliegende Ursache. Catherine O'Hara wurde bekannt durch Filme wie "Beetlejuice" oder "Kevin - Allein zu Haus". Zuletzt stand sie an der Seite von Seth Rogen (43) für die Apple-TV+-Serie "The Studio" vor der Kamera. Sie hinterlässt ihren Ehemann und ihre Kinder.

Der Tod der zweifachen Emmy-Preisträgerin hatte eine Welle an Trauerbekundungen ausgelöst. Macaulay Culkin (45), der in "Kevin - Allein zu Haus" und "Kevin - Allein in New York" ihren Sohn spielte, verabschiedete sich öffentlich via Instagram von seiner "Mama".

Er habe gedacht, dass sie noch mehr Zeit zusammen hätten. Auch Regisseur Chris Columbus (67) teilte emotionale Worte. Die Besetzung von "Schitt's Creek", inklusive der Serienschöpfer Eugene (79) und Dan Levy (42), schloss sich dem an. Es sei ein Geschenk gewesen, "all die Jahre im warmen Glanz von Catherine O'Haras Brillanz tanzen zu dürfen", schrieb Dan Levy etwa auf Instagram.