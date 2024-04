1 Eberhard Lenz in seiner Küche in der Bürgerschenke. Foto: Werner Kuhnle

Eberhard Lenz war 39 Jahre lang Gastgeber in der Bürgerschenke in Benningen (Kreis Ludwigsburg). Vor gut zwei Jahren ging er in Ruhestand. Am Montag ist er im Alter von 66 Jahren verstorben.











Nach kurzer schwerer Krankheit ist am vergangenen Montag der Benninger Eberhard Lenz 66-jährig verstorben. Er war knapp vier Jahrzehnte lang der Pächter der Benninger Gemeindehalle Bürgerschenke, ehe er Ende 2021 in Ruhestand ging. Zudem war Eberhard Lenz 20 Jahre lang im Gemeinderat und zudem in zahlreichen Vereinen im Ort engagiert.