Am Donnerstag hängen alle Flaggen an staatlichen Dienstgebäuden in Bayern auf halbmast.

In manchen Bundesländern werden die Flaggen am Donnerstag auf halbmast wehen. Zudem ist bundesweit eine Trauerbeflaggung aller Bundesbehörden vorgesehen.















Am Donnerstagvormittag werden nicht nur bundesweit die Glocken aller katholischen Kirchen läuten, auch die Flaggen wehen vielerorts nur auf halbmast. Der Grund dafür: die Beisetzung des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte für Donnerstag die deutschlandweite Trauerbeflaggung aller Bundesbehörden angeordnet. In einigen deutschen Bundesländern sollen die Flaggen ebenfalls nur auf halbmast wehen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte etwa bereits vom 31. Dezember bis zum 2. Januar an eine dreitägige Trauerbeflaggung aller staatlichen Dienstgebäude in Bayern angeordnet, auch für den Tag der Beisetzung gilt dies.

Am Donnerstagvormittag sollen Glocken läuten

Bundesweit sollen zur Beerdigung des früheren Papstes gegen 11 Uhr die Glocken aller katholischen Kirchen läuten. Dies hatte die Deutsche Bischofskonferenz empfohlen. Der Trauergottesdienst für den früheren Papst findet um 9.30 Uhr im Vatikan statt.

Auch in Italien wird es eine Trauerbeflaggung geben – das betrifft die nationalen ebenso wie die EU-Flaggen.