Der österreichische Nachkriegsstar Waltraut Haas ist tot. Die Schauspielerin aus Wien, die auf eine beachtliche und über 70 Jahre umfassende Karriere vor der Kamera zurückblicken konnte, verstarb österreichischen Medien zufolge am 23. April im Alter von 97 Jahren.

Aus einem Statement der Familie zitiert die "Kronen Zeitung": "Trotz aller unendlicher Trauer sind wir dankbar, dass sie so ein langes Leben hatte, so vielen Menschen Freude bereiten konnte und auch bis zuletzt in verhältnismäßig guter körperlicher Verfassung war." Neben einer talentierten Schauspielerin sei Haas vor allem "ein warmherziger, humorvoller und zutiefst liebenswerter Mensch gewesen", heißt es weiter. Die Beerdigung soll im engsten Familienkreis stattfinden.

Lesen Sie auch

Eine erfolgreiche Karriere über sieben Jahrzehnte

Gleich mit ihrem ersten Filmengagement in "Der Hofrat Geiger" aus dem Jahr 1947 spielte sich Haas als Mariandl Mühlhuber in die Herzen des Nachkriegspublikums. Im Laufe ihrer langen Karriere wirkte sie unter anderem in der österreichisch-deutschen Filmkomödie "Im weißen Rößl" an der Seite von Peter Alexander (1926-2011) mit, es handelte sich bei Weitem nicht um den einzigen gemeinsamen Film der beiden Stars. Auch mit Heinz Rühmann (1902-1994) drehte sie früh in ihrer Karriere, im Jahr 1955 für "Wenn der Vater mit dem Sohne".

Ihre finale Kinorolle hatte sie 2017 in der Komödie "Das kleine Vergnügen" inne, noch 2020 war sie im Fernsehfilm "Das Glück ist ein Vogerl" zu sehen - ihre letzte Rolle. Für ihr Schaffen wurde Haas mit diversen Auszeichnungen geehrt, darunter das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.