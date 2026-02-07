Television-Bassist Fred Smith ist am Donnerstag verstorben. Der Gitarrist Jimmy Rip wird seinen Freund stärker vermissen, als man sich vorstellen kann. "Liebe Dich", waren die letzten Worte füreinander.
Der Musiker Fred Smith (1948-2026) ist tot. Der Bassist, der vor allem als Mitglied der Rockband Television bekannt wurde, ist am 5. Februar im Alter von 77 Jahren gestorben. Dies wurde auf dem Instagram-Account der ehemaligen Gruppe mitgeteilt. In einem weiteren Beitrag, der auch über das Bandkonto geteilt wurde, meldet sich der Gitarrist Jimmy Rip (69) zu Wort.