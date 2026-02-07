Television-Bassist Fred Smith ist am Donnerstag verstorben. Der Gitarrist Jimmy Rip wird seinen Freund stärker vermissen, als man sich vorstellen kann. "Liebe Dich", waren die letzten Worte füreinander.

Der Musiker Fred Smith (1948-2026) ist tot. Der Bassist, der vor allem als Mitglied der Rockband Television bekannt wurde, ist am 5. Februar im Alter von 77 Jahren gestorben. Dies wurde auf dem Instagram-Account der ehemaligen Gruppe mitgeteilt. In einem weiteren Beitrag, der auch über das Bandkonto geteilt wurde, meldet sich der Gitarrist Jimmy Rip (69) zu Wort.

"Der legendäre Bassist von Television, Tom Verlaine und vielen anderen, Fred Smith, war nicht nur 46 Jahre lang mein Bandkollege - er war mein wahrer Freund", schreibt Rip zu gemeinsamen Bildern. Smith begann als Bassist bei Angel and the Snake, aus denen später Blondie wurde. Wenig später ging er zu Television. Television-Frontmann Verlaine (1949-2023) ist vor rund drei Jahren verstorben.

Fred Smith und Jimmy Rip wollten wieder auftreten

"Er war ein großartiger Laufpartner und genau der Typ, den man um sich haben wollte, wenn das Leben auf Tour ermüdend wurde", erinnert sich Rip weiter. Smiths Sinn für Humor sei ähnlich seiner "musikalischen Stimme, trocken, subtil, auf den Punkt gebracht, urkomisch" gewesen. "Gestern hat er diese Welt verlassen und so viele, die ihn liebten, die sich so viel mehr von ihm gewünscht hätten, zurückgelassen."

Die beiden haben sich demnach im Jahr 1980 erstmals kennengelernt, als sie gemeinsam in der The Eve Moon Band spielten. Weiter schreibt Rip: "Er war ein Naturtalent - nie auffällig, immer essenziell - und diente den Songs immer auf eine Weise, wie es nur die größten Musiker können..." Der Gitarrist berichtet, dass Smith in den vergangenen Jahren gegen eine nicht genau benannte Krankheit hart gekämpft habe.

Sie hätten "große Pläne" gehabt und wollten demzufolge in diesem Jahr gemeinsam live auftreten, "aber es sollte einfach nicht sein". Glücklicherweise hätten die Freunde sich verabschieden können: "'Liebe dich' waren unsere letzten Worte zueinander. Ich werde ihn stärker vermissen, als sich irgendjemand vorstellen kann."