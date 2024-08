Trauer um verstorbenen Sportler: Eishockey-Star Johnny Gaudreau gestorben

Der US-amerikanische Eishockey-Spieler Johnny Gaudreau und sein jüngerer Bruder Matthew sind an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben. Die beiden wurden von einem Auto erfasst als sie mit dem Fahrrad unterwegs waren.

Johnny Gaudreau (1993-2024) ist tot. Der US-amerikanische Eishockey-Spieler ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Das hat sein NHL-Team bestätigt. "Die Columbus Blue Jackets sind schockiert und tieftraurig wegen dieser unvorstellbaren Tragödie", heißt es in einem Statement. Laut US-Berichten sind Gaudreau und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Matthew nahe ihrer Heimatstadt Salem, im Bundesstaat New Jersey, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie sollen sich demnach dort für die Hochzeit ihrer Schwester aufgehalten haben.

Die Brüder seien am 29. August mit dem Fahrrad auf einer Straße unterwegs gewesen, als sie kurz nach 20:00 Uhr von einem Auto erfasst wurden, wie die New Jersey State Police dem US-Magazin "People" bestätigt. Der Unfall habe sich ereignet, als der Autofahrer, der vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, versucht habe einen anderen Wagen zu überholen. Der Mann sei wegen zweifacher Tötung mit einem Auto festgenommen worden, in der Angelegenheit werde derzeit aber noch ermittelt.

Johnny Gaudreau war "ein großartiger Eishockeyspieler" und "liebevoller Ehemann"

Der siebenmalige NHL-Allstar Gaudreau sei laut des Statements der Columbus Blue Jackets "nicht nur ein großartiger Eishockeyspieler, sondern vor allem ein liebevoller Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund" gewesen. Der verstorbene Sportler, der den Spitznamen "Johnny Hockey" trug, hinterlasse seine Eltern, seine Ehefrau Meredith sowie seine Kinder Noa und Johnny.

Weiter heißt es in der Mitteilung unter anderem: "Johnny hat das Spiel mit großer Freude gespielt, und das hat jeder gespürt, der ihn auf dem Eis gesehen hat. Er brachte überall, wo er spielte, eine echte Liebe zum Eishockey mit, vom Boston College über die Calgary Flames und das Team USA bis hin zu den Blue Jackets. Er begeisterte die Fans auf eine Weise, wie es nur Johnny Hockey konnte."