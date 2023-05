Der Tod seines engen Freundes Jamal Edwards macht dem britischen Singer-Songwriter Ed Sheeran immer noch zu schaffen. Auf der Bühne brach der Sänger vor dem Lied "Eyes closed" in Tränen aus.

Bei einem exklusiven Auftritt im Rahmen der Live-Performance-Reihe "Apple Music Live" in London stellte Ed Sheeran (32) die Songs seines neuen Albums "Subtract" vor. Bevor er das Lied "Eyes closed" anstimmte, wandte er sich an das versammelte Publikum, um mitzuteilen, dass es ihm nicht leicht falle, dieses spezielle Lied zu spielen.

Ed Sheeran trauert um seinen Freund Jamal Edwards

Der Song sei von Jamal Edwards (1990-2022) inspiriert, seinem langjährigen Freund, der im Februar 2022 verstorben ist. "Das erste Mal, als ich diesen Song gespielt habe, habe ich geweint. Ich habe geweint, als ich ihn vorgestellt habe, ich habe geweint, als ich ihn gesungen habe, ich habe am Ende geweint, und ich werde jetzt weinen", so der Sänger weiter.

Lesen Sie auch

Nach dieser Ansprache griff sich der für seine gefühlvollen Balladen bekannte Brite ein Handtuch und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. "Das wird bei diesem Auftritt noch oft passieren", warnte er seine Fans, bevor er mit seiner zwölfköpfigen Band loslegte.

"Wohin ich auch schaue, ich sehe dich immer noch"

In dem Edwards gewidmeten Lied heißt es unter anderem übersetzt: "Und das Leben geht einfach weiter / Also tanze ich mit geschlossenen Augen / Denn wohin ich auch schaue, ich sehe dich immer noch". In einem Interview mit dem ZDF sprach Sheeran im April dieses Jahres über seinen Prozess der Trauer, den er immer noch nicht abgeschlossen habe. Neben einer Therapie habe es ihm sehr geholfen, seinen Kummer musikalisch umzusetzen.

Dort sagte er: "Ich habe das Gefühl, dass es schon immer meine Art war, mich selbst zu therapieren, einfach die Lieder aufzuschreiben. Wann immer ich mich glücklich, traurig, wütend, deprimiert oder sonst wie gefühlt habe. Dann lass ich es raus."

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111