Trauer um Uwe Kockisch: ARD ändert Programm nach Tod von Kockisch

Nach dem Tod von Schauspieler Uwe Kockisch reagiert die ARD mit einer Programmänderung. Am ersten Weihnachtstag zeigt Das Erste einen Krimi aus der beliebten Reihe "Donna Leon", in der Kockisch 16 Jahre lang den Commissario Brunetti verkörperte. Der Darsteller starb am 22. Dezember in Madrid.
Die ARD trauert um einen ihrer prägendsten Seriendarsteller: Uwe Kockisch ist am 22. Dezember im Alter von 81 Jahren in Madrid verstorben. Das bestätigte seine Agentin gegenüber der "Bild"-Zeitung. Als Reaktion auf den Verlust hat Das Erste sein Programm kurzfristig umgestellt.