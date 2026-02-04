Trauer um Süssmuth: Staatsakt für gestorbene Rita Süssmuth am 24. Februar

Die gestorbene frühere Bundestagspräsidentin Süssmuth wird mit einem Trauerstaatsakt geehrt. Jetzt steht das Datum dafür fest.
Berlin - Der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeordnete Trauerstaatsakt für die gestorbene frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) findet am 24. Februar statt. Zunächst ist ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin vorgesehen, wie der Bundestag mitteilte. Daran schließt sich der eigentliche Staatsakt im Plenarsaal des Bundestags an.