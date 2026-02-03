Chuck Negron, der Mitgründer von Three Dog Night, dessen markante Stimme Hits wie "Joy to the World" und "One" unvergesslich machte, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Zuletzt hatte er sich noch mit einem alten Bandkollegen versöhnt.
Chuck Negron, Mitgründer der legendären US-Rockband Three Dog Night, ist tot. Der Sänger starb am Montag im Alter von 83 Jahren in seinem Zuhause in Studio City an den Folgen von Herzversagen und einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Das hat sein Sprecher Zach Farnum gegenüber "The Hollywood Reporter" bestätigt.