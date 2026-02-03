Chuck Negron, der Mitgründer von Three Dog Night, dessen markante Stimme Hits wie "Joy to the World" und "One" unvergesslich machte, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Zuletzt hatte er sich noch mit einem alten Bandkollegen versöhnt.

Chuck Negron, Mitgründer der legendären US-Rockband Three Dog Night, ist tot. Der Sänger starb am Montag im Alter von 83 Jahren in seinem Zuhause in Studio City an den Folgen von Herzversagen und einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Das hat sein Sprecher Zach Farnum gegenüber "The Hollywood Reporter" bestätigt.

Mit seiner unverwechselbaren Stimme prägte Negron einige der größten Hits der späten 1960er und frühen 1970er Jahre. Als Lead-Sänger stand er hinter Klassikern wie "Joy to the World", "One", "An Old Fashioned Love Song", "Easy to Be Hard" und "The Show Must Go On". Die Band zählte zu den erfolgreichsten Rock-Acts ihrer Zeit.

Drei Nummer-eins-Hits

Three Dog Night schafften es dreimal an die Spitze der US-Charts: mit "Mama Told Me (Not to Come)", "Joy to the World" und "Black and White". Weitere Erfolge wie "Never Been to Spain" und "Shambala" festigten den Nimbus als Rock-Größe. Im Dezember 1972 war die Band Gastgeber der ersten Ausgabe von Dick Clarks berühmter Silvestershow "New Year's Rockin' Eve".

Doch der Höhenflug währte nicht ewig. Bis 1975 waren die Albumverkäufe zurückgegangen, "Til the World Ends" sollte der letzte Chart-Erfolg bleiben. Interne Konflikte zerrissen die Gruppe, 1976 löste sie sich auf.

Kampf gegen die Sucht

1981 fand die Band Three Dog Night zwar wieder zusammen - allerdings ohne Happy End für Negron. Ende 1985 wurde er wegen wiederkehrender Drogenprobleme aus der Band geschmissen. Nach zahlreichen Entzugskuren schaffte er 1991 schließlich den Absprung und wurde clean. In seinem Buch "Three Dog Nightmare" aus dem Jahr 1999 schilderte er schonungslos die Höhen und Tiefen seines Lebens.

Seine Solokarriere führte zwischen 1995 und 2017 zu sieben Studioalben. Nach Jahrzehnten der Entfremdung versöhnte sich Negron erst im vergangenen Jahr mit seinem ehemaligen Bandkollegen Danny Hutton. Ebenjener und Gitarrist Michael Allsup sind nun die letzten lebenden Gründungsmitglieder von Three Dog Night.

Chuck Negron hinterlässt seine Ehefrau Ami Albea Negron und fünf Kinder.