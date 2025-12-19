Trauer um Rockfabrik-Gründer: Roland Bock im Alter von 81 Jahren gestorben

Roland Bock, Gründer der Rockfabrik in Ludwigsburg und ehemaliger Wrestling-Star, ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, wie das Team von Rockfabrik auf Facebook bekannt gab.
Der Gründer der legendären Rockfabrik in Ludwigsburg und ehemalige Wrestling-Star Roland Bock ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren. Auf der Facebook-Seite der Rockfabrik wurde am Freitagabend ein Post veröffentlich, in dem es heißt: „Wie wir heute erfahren haben, ist Roland Bock, Gründer der Rockfabrik Ludwigsburg, im Alter von 81 Jahren verstorben. Möge er in Frieden ruhen.“