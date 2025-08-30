Trauer um Polizisten: Unendlich traurig - Letztes Geleit für getöteten Polizisten

Ein Polizist wird im Dienst erschossen. Jetzt geben Familie, Freunde und Kollegen ihm das letzte Geleit. Die Anteilnahme ist groß.
Saarlouis - Bei einem Trauergottesdienst haben Familie, Freunde und Kollegen Abschied von einem vor gut einer Woche im saarländischen Völklingen getöteten Polizisten genommen. Die Anteilnahme ist groß: Laut Polizei waren mehr als 1.000 Menschen in dessen Heimatstadt Saarlouis gekommen, um dem 34-Jährigen die letzte Ehre zu erweisen. Darunter waren Hunderte Polizisten.