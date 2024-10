Trauer um Phil Lesh: Bassist und Gründungsmitglied von Grateful Dead stirbt im Alter von 84 Jahren

Phil Lesh (1940-2024), Bassist und Mitbegründer der legendären Rockband Grateful Dead, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Nachricht wurde in einem Beitrag auf seiner offiziellen Instagram-Seite bekannt gegeben. Darin heißt es: "Phil Lesh, Bassist und Gründungsmitglied von Grateful Dead, ist heute Morgen friedlich verstorben. Er war von seiner Familie umgeben und voller Liebe. Phil hat allen Menschen in seinem Umfeld große Freude bereitet und hinterlässt ein Vermächtnis aus Musik und Liebe. Wir bitten euch, die Privatsphäre der Familie Lesh in dieser Zeit zu respektieren".

Eine Todesursache wurde in dem Post nicht genannt. Lesh hatte 2015 mitgeteilt, dass bei ihm Blasenkrebs diagnostiziert worden war. Zuvor hatte er sich 2006 von Prostatakrebs "schnell und vollständig erholt".

1965 entstand Grateful Dead

Zu seinen Lebzeiten wurde Lesh als einer der einflussreichsten Bassisten der modernen Rockgeschichte gefeiert. In Bob Dylans (83) Buch "The Philosophy of Modern Song" aus dem Jahr 2022 bezeichnete er Lesh Medienberichten zufolge als "einen der feinsinnigsten und erfindungsreichsten Bassisten, die man je gehört hat".

Phil Lesh, der 1940 in Kalifornien geboren wurde, ist vor allem als Gründungsmitglied von Grateful Dead bekannt. Frontmann Jerry Garcia (1942-1995) soll er 1959 auf einer Party kennengelernt haben. Die beiden begegneten sich Anfang der 60er Jahre nach einem Auftritt Garcias mit den Warlocks wieder. Als Garcia Lesh bat, dieser Band als Bassist beizutreten, nahm er das Angebot an.

Im Jahr 1965 wurden die Warlocks in The Grateful Dead umbenannt. Lesh war während der gesamten 30-jährigen Geschichte der Band, die sich 1995 nach Garcias Tod auflöste, dabei. Ein Jahr vor Garcias Tod im Jahr 1994 wurde die Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen, 2007 folgte ein "Grammy Lifetime Achievement Award". Erst vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass die Gruppe bei den Kennedy Center Honors 2024 ausgezeichnet werden soll. Die Mitglieder Mickey Hart (81), Bill Kreutzmann (78) und Bob Weir (77) werden den Preis entgegennehmen.