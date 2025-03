Trauer um Pamela Bach : Ex-Mann David Hasselhoff bestätigt Tod

Pamela Bach (1963-2025), auch bekannt als Pamela Hasselhoff oder Pamela Bach-Hasselhoff, ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Das berichtete das US-Promi-Portal "TMZ" am vergangenen Donnerstag unter Berufung auf Polizeiquellen. Laut Gerichtsmedizin handelt es sich um Suizid, wie die "Associated Press" erklärte. Bachs Ex-Mann, der Schauspieler und Sänger David Hasselhoff (72) bestätigte ebenfalls den Tod und erklärte "TMZ":

"Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung, die uns in dieser schwierigen Zeit zuteilwird." Laut Hasselhoff bitten die Angehörigen darum, bei der Bewältigung ihrer Trauer nicht gestört zu werden. 17 Jahre waren die beiden verheiratet, bis die Ehe in einem Rosenkrieg endete. Ein Rückblick.

Berufliche Zusammenarbeit und Familienglück

Kennengelernt hatten sich die beiden im Jahr 1985 am Set der Krimi-Actionserie "Knight Rider". Pamela Bach übernahm dort einen Gastauftritt, David Hasselhoff hatte die Hauptrolle des legendären Michael Knight inne. Die beiden sollen zu dem Zeitpunkt jedoch noch in Beziehungen gewesen sein, bis ihre Wege sich 1988 erneut kreuzten und sie ab dann eine gemeinsame Beziehung eingingen. Bereits 1989 heiratete das Paar in einer privaten Zeremonie in Studio City, einem Stadtteil von Los Angeles. Hasselhoff war zuvor von 1984 bis 1989 mit Catherine Hickland verheiratet.

Auch beruflich arbeiteten die beiden erneut zusammen. Pamela übernahm in 14 Episoden (von 1991 bis 2000) mehrere Rollen in Hasselhoffs Hitserie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu". Die Schauspielerin, die auch in Serien wie "Schatten der Leidenschaft" oder "Ein Colt für alle Fälle" zu sehen war, betonte später, dass nicht ihr Ehemann als Star der Serie ihr zu den Rollen verholfen habe, sondern sie durch ihre Professionalität überzeugen konnte. Ein Jahr nach der Hochzeit kam Tochter Taylor-Ann Hasselhoff (34) zur Welt. Hayley Amber Hasselhoff (32) folgte im Jahr 1992.

Die Vorwürfe im Rosenkrieg

Doch ihre Ehe endete im Januar 2006 in einem bitteren Scheidungskrieg. Der Grund sollen "unüberbrückbare Differenzen" gewesen sein. Doch Pamela Bach gab in einem Interview bei "Larry King Live" an, dass die Alkoholprobleme ihres Ex-Mannes zur Trennung geführt hätten. "Ich habe es versucht, weil ich dachte, wenn ich nur die Flaschen ausschütte, wenn ich nur an seiner Seite bin, wenn ich nur auf ihn aufpasse, ihm mehr Liebe gebe, mehr für ihn tue oder ihn dazu bringe, sich selbst zu sehen, dann wird es schon klappen", erklärte sie. "Aber die Krankheit des Alkoholismus ist schlau. Es ist eine unergründliche Krankheit."

2007 wurde auf YouTube ein Video hochgeladen, dass David Hasselhoff zeigte, wie er im Vollrausch versuchte, einen Cheeseburger zu essen. Dass seine Tochter Taylor-Ann das Video aufgenommen hatte, sei ein Hilfeschrei gewesen, erklärte Pamela Bach. Der Clip wurde jedoch ohne das Wissen ihrer Tochter veröffentlicht. Hasselhoff verlor vorübergehend sein Besuchsrecht und ließ zwei Jahre später erklären, dass er seine Alkoholsucht auskuriere.

Ihrem Ex-Mann warf Pamela Bach zudem häusliche Gewalt vor, was Hasselhoff stets zurückwies. In den Folgejahren ging es immer wieder um Sorgerechtsstreitigkeiten und Unterhaltszahlungen, die Hasselhoff seiner Ex-Frau zahlen musste und sich laut "TMZ" immer mehr reduzierten. Zunächst lag der monatliche Beitrag bei 21.000 Dollar, später bei 10.000 und ab 2017 bis 2020 sollen 5.000 Dollar festgelegt worden sein. Die Zahlungen sollen Hasselhoff in finanzielle Schwierigkeiten gebracht haben.

Was ihnen nach der Trennung und dem Rosenkrieg blieb, ist die Liebe zu den gemeinsamen Töchtern. Pamela Bachs Agentin Sharon Kelly betonte nach ihrem Tod, dass Bach eine "stolze Mutter" der Kinder mit Hasselhoff gewesen sei. "Mein Herz ist bei ihrer Familie, ihre wunderbaren Töchter und ihre Enkelin, von denen Pamela ständig schwärmte und die sie so sehr liebte", sagte sie laut "Los Angeles Times" in einem Statement. "Pamela hat oft darüber gesprochen, wie stolz sie auf ihre beiden Töchter war und was aus ihnen geworden ist." In einem Instagram-Post von Januar erklärte Pamela Bach: "Zu Beginn des Jahres 2025 ist mein Herz voller Dankbarkeit, vor allem für mein kostbares Enkelkind, London. Zu sehen, wie sie heranwächst und wie ihr Lächeln meine Welt erhellt, ist wirklich der größte Segen."

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111