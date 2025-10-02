Die weltberühmte Naturschützerin Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Prinz Harry und Herzogin Meghan erinnern sich in einer bewegenden Botschaft an die britische Wissenschaftlerin.
Die Welt hat eine ihrer größten Naturschützerinnen verloren. Jane Goodall starb am 1. Oktober 2025 im Alter von 91 Jahren während einer Vortragsreise in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie das Jane Goodall Institute am Mittwoch mitteilte. Unter den vielen prominenten Persönlichkeiten, die der legendären Schimpansenforscherin die letzte Ehre erweisen, sind auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44).