Die weltberühmte Naturschützerin Jane Goodall ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Prinz Harry und Herzogin Meghan erinnern sich in einer bewegenden Botschaft an die britische Wissenschaftlerin.

Die Welt hat eine ihrer größten Naturschützerinnen verloren. Jane Goodall starb am 1. Oktober 2025 im Alter von 91 Jahren während einer Vortragsreise in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie das Jane Goodall Institute am Mittwoch mitteilte. Unter den vielen prominenten Persönlichkeiten, die der legendären Schimpansenforscherin die letzte Ehre erweisen, sind auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44).

Das Paar aus Kalifornien fand in einem Statement gegenüber dem "People"-Magazin persönliche Worte für die verstorbene Wissenschaftlerin. "Dr. Jane Goodall DBE war eine visionäre Humanistin, Wissenschaftlerin, Freundin des Planeten und eine Freundin von uns", erklärten der Brite und die US-Amerikanerin. Dabei teilten die Sussexes auch eine intime Erinnerung, die ihre besondere Verbindung zu Goodall unterstreicht.

Eine Begegnung, die im Herzen bleibt

"Ihr Engagement, Leben zu verändern, ging über das hinaus, was die Welt sah, und auch über das hinaus, was wir persönlich empfanden", sagten sie. "Sie hielt unseren Sohn Archie, als er geboren wurde, und überschüttete alle, die das Privileg hatten, sie zu kennen, mit Liebe und Fürsorge. Wir werden sie sehr vermissen."

Tatsächlich besuchte Jane Goodall das Paar im Juni 2019 in ihrem damaligen Zuhause Frogmore Cottage in Windsor. Der kleine Archie war gerade einen Monat zuvor, am 6. Mai 2019 zur Welt gekommen. Wie Goodall später dem "Daily Mail Weekend Magazine" erzählte, kam Meghan während des Gesprächs mit Harry herein, um mit Baby Archie zuzuhören. Die Forscherin konnte der Versuchung nicht widerstehen, den Säugling in die Arme zu nehmen. "Er war sehr klein und sehr verschlafen", erinnerte sich Goodall an die Begegnung mit Archie. "Und nicht besonders erfreut darüber, von seiner Mutter weitergereicht zu werden."

Die Beziehung zwischen Harry und Jane Goodall begann im Dezember 2018, als der Prinz sie in den Kensington-Palast einlud, um über ihr gemeinsames Engagement um die Umwelt zu sprechen. Der Besuch in Frogmore Cottage fand im Vorfeld des Global Leadership Meeting für das Roots & Shoots Jugendprogramm des Jane Goodall Institute statt, das im Windsor Castle abgehalten wurde.

Ein Tanz, der um die Welt ging

Einen Monat später, im Juli 2019, sorgte Harry bei eben jenem Roots & Shoots Treffen für einen denkwürdigen Moment. Der Prinz forderte Goodall zu einem spontanen Tanz auf und führte die "Schimpansen-Begrüßung" vor, die sie ihm bei ihrer ersten Begegnung beigebracht hatte. Diese herzliche Geste unterstrich die besondere Verbindung zwischen dem königlichen Umweltschützer und der legendären Forscherin.

Die Verbindung zwischen Goodall und der königlichen Familie reichte sogar noch weiter zurück: Im Jahr 2004 wurde sie von Harrys Vater, dem damaligen Prince of Wales und heutigen König Charles III. (76), zur Dame Commander of the British Empire ernannt.

Ein Vermächtnis, das die Welt veränderte

Jane Goodall galt als weltweit führende Expertin für Schimpansen, nachdem sie Jahrzehnte damit verbracht hatte, die Tiere in freier Wildbahn im Gombe Stream National Park in Tansania zu studieren. "Dr. Goodalls Entdeckungen als Ethologin revolutionierten die Wissenschaft, und sie war eine unermüdliche Verfechterin des Schutzes und der Wiederherstellung unserer natürlichen Welt", würdigte das Jane Goodall Institute die Verstorbene.

Ihre bahnbrechende Forschung veränderte die Art und Weise, wie die Öffentlichkeit ihre Verbindung zum Tierreich wahrnimmt. Besonders ihre Studien über die Persönlichkeiten und sozialen Interaktionen der von ihr beobachteten Schimpansen prägten das Verständnis für die Nähe zwischen Mensch und Tier. Im Laufe ihrer glanzvollen Karriere erreichte sie eine für ihren Berufsstand seltene Art von Berühmtheit, nicht zuletzt dank ihrer unermüdlichen öffentlichen Auftritte.

Weltweite Trauer

Neben Harry und Meghan trauern zahlreiche weitere prominente Persönlichkeiten und Politiker um die legendäre Naturschützerin, darunter Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Michael Douglas, Al Roker, Julia Louis-Dreyfus, Maria Shriver, Justin Trudeau und Hillary Clinton.

Sie alle würdigten eine Frau, die Neugier, Hoffnung und Mitgefühl in unzähligen Menschen auf der ganzen Welt weckte und vielen anderen den Weg ebnete.