Trauer um Mercedes Gröger: Stets im stillen Dienst für andere – „Die Kirche war wie ihre Familie“

Die Stuttgarter Katholikin Mercedes Gröger hat sich stets für andere Menschen eingesetzt. Jetzt ist die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes mit 96 Jahren gestorben.
Mercedes Gröger war für alle da, die Hilfe brauchen. Sie setzte sich für Heimatvertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso ein wie für die katholische Kirchengemeinde in Mönchfeld. Gröger habe kein Aufheben um ihre Person gemacht, auch, wenn es ihr nicht so gut gegangen sei, habe sie sich immer um die Anliegen ihrer Mitmenschen gekümmert. So beschrieb der Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann die Katholikin, die sich bis ins hohe Alter im Ehrenamt engagiert hatte, nicht nur in der katholischen Kirche.