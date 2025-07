Die Schauspiel-Welt trauert um Julian McMahon (1968-2025). Zahlreiche seiner Co-Stars erinnern an den australischen Film- und Serienstar, kurz nachdem sein Tod bekannt wurde.

So auch Nicolas Cage (61), der an seiner Seite in "The Surfer" spielte. "Was für eine traurige Nachricht. Ich habe sechs Wochen lang mit Julian zusammengearbeitet, und er war der talentierteste Schauspieler, den ich je kennengelernt habe", zitiert "Deadline" ihn in einem Statement. Für Cage zählen die Szenen aus dem Mystery-Thriller demnach zu seinen "Lieblingsszenen" und McMahon zu seinen "Lieblingsmenschen". Weiter erklärte er: "Er war ein freundlicher und intelligenter Mann. Meine Liebe gilt seiner Familie."

Ioan Gruffudd widmet ihm Instagram-Post

Andere Promis meldeten sich per Social Media zu Wort. Der frühere "Fantastic Four"-Kollege Ioan Gruffudd (51) klagte in einem Instagram-Beitrag, es seien "traurige Nachrichten". Zu ihrer Zusammenarbeit in "Fantastic Four" und "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" schrieb er: "Obwohl wir die Gegenspieler des anderen waren, herrschte bei unserer Zusammenarbeit immer eine lockere Atmosphäre und es wurde viel gelacht. Jede Begegnung mit ihm war eine Freude."

Auf ihre Filmrollen bezogen fügte er an: "Es war mir eine Ehre, Dr. Richards zu seinem Dr. Doom zu sein." Zudem sprach er McMahons Familie sein Mitgefühl aus. "Wunderschöne Worte, die von Herzen kommen. Gott sei mit dir, Julian", ergänzte Gruffudds Ehefrau Bianca (32) die Nachricht.

"Charmed"-Stars zollen ihm Tribut

Auch einige seiner Schauspielkollegen aus der Serie "Charmed - Zauberhafte Hexen" erinnerten an McMahon. "Ich bin untröstlich", schrieb etwa Alyssa Milano (52), die in der Serie seinen Love Interest spielte. "Julian war mehr als mein TV-Ehemann. Er war ein lieber Freund. Einer, der sich meldet. Einer, der sich erinnert. Einer, der teilt. Einer, der dir die Wahrheit sagt, auch wenn sie unangenehm ist - aber immer mit Liebe", erzählte sie von ihrer Freundschaft. Sein Tod "fühlt sich unwirklich an. Zu früh. Zu unfair", ergänzte sie und teilte mit ihrer Nachricht auch einige gemeinsame Fotos.

Holly Marie Combs (51) teilte ebenfalls Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit am "Charmed"-Set in einem Reel. "Einzigartig ist eine Untertreibung. Deine unerschütterliche Lebensfreude und dein verrückter Sinn für Humor werden schmerzlich vermisst werden", kommentierte sie dazu. Dennoch werde genau das in Erinnerung bleiben. "Ich hoffe, du findest unsere Freundin und tanzt in diesen Rosenblättern", verwies sie auf ihre gemeinsame Kollegin Shannen Doherty (1971-2024), die im vergangenen Jahr gestorben war.

Rose McGowan (51) verabschiedete sich in ihrer Instagram-Story von McMahon. "Oh Julian, du Kraft der Genialität, des wilden Talents und des Humors. Für dich, deine Familie und deine liebevollen Fans auf der ganzen Welt bete ich um Trost", trauerte sie und teilte auch einen Post von Co-Star Brian Krause (56) in ihrer Story. Dieser schrieb: "Ein trauriger Tag für unsere Charmed-Familie! Julian war einer der lustigsten, teuflisch gutaussehenden und freundlichsten Menschen!" McMahon werde "ganz sicher fehlen", fügte er hinzu.

Julian McMahon war am 2. Juli einem Krebsleiden erlegen. Das hatte seine dritte Ehefrau Kelly dem Branchenportal "Deadline" zwei Tage später mitgeteilt. Der Schauspieler sei "friedlich" eingeschlafen, erklärte sie. McMahon wurde 56 Jahre alt.