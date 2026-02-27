Trauer um James Van Der Beek: Ehemaliger Co-Star findet keine Worte

Rund zwei Wochen nach dem Tod von James Van Der Beek wiegt die Trauer bei Meredith Monroe offenbar noch immer schwer. Der ehemalige "Dawson's Creek"-Co-Star des verstorbenen Schauspielers findet kaum Worte.
Der Tod von James Van Der Beek (1977-2026) am 11. Februar sorgt auch zwei Wochen später für tiefe Trauer bei Meredith Monroe (56). Das hat die Schauspielerin und ehemalige Kollegin des "Dawson's Creek"-Stars auf Instagram mitgeteilt. Van Der Beek war im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung gestorben.