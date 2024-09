Trauer um ihre Mutter: Nicole Kidman bleibt Premiere in Toronto fern

1 Nicole Kidman ist wegen des Todes ihrer Mutter nicht zum Filmfest nach Toronto gereist. Foto: IMAGO/NurPhoto

Nicole Kidman wollte auf dem Toronto International Film Festival die Nordamerika-Premiere von "Babygirl" feiern. Wegen des Todes ihrer Mutter erschien sie jedoch nicht zu dem Event. Die Schauspielerin habe sich aber "sehr auf diesen Tag gefreut".











Nicole Kidman (75) hat wegen des Todes ihrer Mutter ein weiteres Event verpasst. Am 7. September hatte die Schauspielerin von der Preisverleihung beim Filmfestival in Venedig wieder abreisen müssen, weil sie vom Tod ihrer Mutter erfahren hatte. Auch an der Nordamerika-Premiere ihres neuen Films "Babygirl" am 10. September auf dem Toronto International Film Festival konnte sie jetzt nicht teilnehmen.