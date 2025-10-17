Sarah Paulson zeigte sich bei der Premiere von "All's Fair" sichtlich mitgenommen. Die Schauspielerin sprach über den Verlust ihrer engen Freundin Diane Keaton und fand bewegende Worte für die verstorbene Ikone.
Es war ein bittersüßer Abend für Sarah Paulson (50). Die Premiere ihrer neuen Serie "All's Fair" am Donnerstagabend in Los Angeles wurde durch den schmerzlichen Verlust ihrer langjährigen Freundin und einstigen Mentorin Diane Keaton getrübt. Die Hollywood-Legende war am 11. Oktober mit 79 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben.