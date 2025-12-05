Trauer um Hollywood-Star: Mortal Kombat-Star Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot

Die Filmwelt trauert um Cary-Hiroyuki Tagawa. Der Schauspieler, der als böser Zauberer Shang Tsung in "Mortal Kombat" Kultstatus erlangte, starb am 5. Dezember in Santa Barbara. Er wurde 75 Jahre alt. Auch in "Der letzte Kaiser" und "Pearl Harbor" begeisterte er das Publikum.
Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler japanischer Abstammung starb am 5. Dezember in Santa Barbara, Kalifornien, an den Folgen eines Schlaganfalls. Seine Familie bestätigte die Nachricht gegenüber dem Branchenportal "Deadline". Der Schauspieler wurde 75 Jahre alt und war bis zuletzt von seinen Kindern umgeben.