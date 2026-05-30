Marcia Lucas galt in Hollywood als heimliche Mitgestalterin eines der größten Kinoerfolge aller Zeiten - und stand doch lange im Schatten ihres berühmten Ex-Mannes. Nun ist die Frau gestorben, ohne die das "Star Wars"-Universum wohl ein anderes geworden wäre.
Die Filmwelt trauert um Marcia Lucas. Die Cutterin half maßgeblich dabei, "Star Wars" ihres damaligen Ehemanns George Lucas zu jenem Welterfolg zu machen, der das Kino ab 1977 prägte. Für ihre Arbeit an dem Film wurde sie mit einem Oscar ausgezeichnet. Nun ist sie im Alter von 80 Jahren gestorben.