"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS gestorben. Seine Ex Rebecca Gayheart hatte erst im vergangenen Jahr den Scheidungsantrag zurückgezogen - um ihren Töchtern zu zeigen, was es bedeutet, füreinander da zu sein.

Eric Dane ist tot. Der Schauspieler, der als Dr. Mark Sloan in "Grey's Anatomy" weltberühmt wurde, starb am Donnerstag, dem 19. Februar, im Alter von nur 53 Jahren. Wie seine Familie dem Magazin "People" bestätigte, erlag Dane den Folgen der Nervenkrankheit ALS, gegen die er seit seiner Bekanntgabe der Diagnose im April 2025 auch öffentlich kämpfte. "Seine letzten Tage verbrachte er im Kreise enger Freunde, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seiner beiden Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren", heißt es in dem Statement.

Dass in der Mitteilung von seiner "Ehefrau" die Rede ist, erzählt dabei eine Geschichte für sich. Denn eigentlich hatte Rebecca Gayheart (54) bereits 2018 die Scheidung von Dane eingereicht - nach mehr als 13 Jahren Ehe und einer Trennung im September 2017. Doch im März 2025, nur einen Monat bevor Dane mit seiner ALS-Diagnose an die Öffentlichkeit ging, zog sie den Scheidungsantrag überraschend zurück.

Rebecca Gayheart: "Wir sind für unsere Familie da"

Den Grund für diese Entscheidung erklärte sie im November in dem Podcast "Broad Ideas". Es sei ihr darum gegangen, den gemeinsamen Töchtern Billie (15) und Georgia (14) eine wichtige Lektion mitzugeben. "Wir sagen ihnen: Wir sind für die Menschen da, egal was passiert. Er ist unsere Familie. Er ist euer Vater", sagte Gayheart. Sie wolle ihren Mädchen zeigen, dass man auch dann füreinander da ist, "wenn die Zeiten am schlimmsten sind".

In einem bewegenden Essay für das Magazin "The Cut" mit dem Titel "In Sickness and in Health" (Dt. "In Krankheit und Gesundheit"), der Ende Dezember erschien, gewährte Gayheart noch tiefere Einblicke. Sie schilderte, wie Dane sie aus einer Arztpraxis in San Francisco anrief, um ihr von der Diagnose zu erzählen. Beide hätten geweint. "Es fühlte sich nicht real an, weil es ihm noch gut ging", schrieb die Schauspielerin. Ihre jüngere Tochter habe mitbekommen, dass etwas nicht stimmte, und immer wieder gefragt: "Mommy, was ist los?".

Erste Symptome beim gemeinsamen Essen

Die Anzeichen hatten sich laut Gayheart schleichend bemerkbar gemacht. Beim gemeinsamen Essen mit den Kindern habe Dane Schwierigkeiten gehabt, Essstäbchen zu benutzen und sein Essen fallen gelassen. "Er sagte Dinge wie: 'Irgendetwas stimmt nicht mit meiner Hand'", erinnerte sie sich. Dane suchte daraufhin verschiedene Ärzte auf und erhielt zunächst andere Diagnosen, bevor sich der schlimme Verdacht bestätigte.

Obwohl das Paar seit acht Jahren nicht mehr unter einem Dach lebte, blieb die Verbindung eng. Gayheart beschrieb in ihrem Essay, dass ihre Häuser nur zwölf Autominuten voneinander entfernt liegen und man regelmäßig gemeinsam esse. Auch wenn beide nach der Trennung andere Beziehungen hatten, blieb die Familie der Fixpunkt.

Eric Dane: "Sie ist meine größte Stütze"

Dane selbst machte im Juni im Gespräch mit Diane Sawyer bei "Good Morning America" deutlich, wie viel ihm Gayheart bedeutete: "Wir haben es geschafft, bessere Freunde und bessere Eltern zu werden. Sie ist wahrscheinlich mein größter Fan, meine größte Stütze, und ich lehne mich an sie." In einem Statement gegenüber "People" beschrieb Gayheart die Situation der Familie als "herzzerreißend": "Meine Mädchen leiden wirklich, und wir versuchen einfach, da durchzukommen."

Offen räumte die 54-Jährige ein, dass die Familienkonstellation für Außenstehende schwer zu verstehen sei. "Es ist eine sehr komplizierte Beziehung, eine, die für Menschen verwirrend ist", schrieb sie in ihrem Essay. "Unsere Liebe mag nicht romantisch sein, aber es ist eine familiäre Liebe." Sie sei sich nicht sicher, ob sie alles richtig mache - aber sie sei entschlossen, für ihre Kinder da zu sein. "Ich vermute, die Zeit wird es zeigen", sagte sie im Podcast.