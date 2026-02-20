"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane ist im Alter von 53 Jahren an den Folgen der Nervenkrankheit ALS gestorben. Seine Ex Rebecca Gayheart hatte erst im vergangenen Jahr den Scheidungsantrag zurückgezogen - um ihren Töchtern zu zeigen, was es bedeutet, füreinander da zu sein.
Eric Dane ist tot. Der Schauspieler, der als Dr. Mark Sloan in "Grey's Anatomy" weltberühmt wurde, starb am Donnerstag, dem 19. Februar, im Alter von nur 53 Jahren. Wie seine Familie dem Magazin "People" bestätigte, erlag Dane den Folgen der Nervenkrankheit ALS, gegen die er seit seiner Bekanntgabe der Diagnose im April 2025 auch öffentlich kämpfte. "Seine letzten Tage verbrachte er im Kreise enger Freunde, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seiner beiden Töchter Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren", heißt es in dem Statement.