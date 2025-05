Trauer um Giovanni Arvaneh: Was wurde aus seinen Marienhof-Kollegen?

Serienfans trauern um "Marienhof"-Darsteller Giovanni Arvaneh, der in der Serie als Sülo Özgentürk bekannt wurde. Die ARD-Daily brachte noch andere Publikumslieblinge hervor. Was machen die Stars der Serie heute?

Giovanni Arvaneh (1964-2025) ist am 14. Mai im Alter von 61 Jahren an den Folgen seiner langjährigen Krebserkrankung gestorben. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Sülo Özgentürk in der Vorabendserie "Marienhof", die von 1992 bis 2011 im Ersten lief. Sie drehte sich um die Bewohner des Marienhofs, ein fiktiver Stadtteil in Köln. Gedreht wurde die Daily in München und hat durch ihre Langlebigkeit einige beliebte Figuren wie Arvanehs Rolle hervorgebracht, die er von 1994 bis 2010 mit Unterbrechungen spielte. Was machen die anderen Stars der Serie heute?

Antonio Putignano

Antonio Putignano (64) verkörperte von 2000 bis 2011 die Rolle des Restaurantbesitzers Stefano Maldini, der mit einem energischen "e Basta" jede Diskussion beendete. Sein "Wilder Mann" war ein beliebter Treffpunkt der "Marienhof"-Bewohner. Putignano führte nach "Marienhof" laut "Bild"-Zeitung kurzzeitig seine eigene Trattoria "e Basta" in Frankfurt. Hauptsächlich blieb er jedoch der Schauspielerei treu, übernahm Rollen in "Inga Lindström"-Filmen oder Serien wie "Dahoam is Dahoam". 2023 hat er wieder eine größere Serienrolle ergattert. Seitdem ist er als Donato Marino, Gastwirt in der "Alten Post", in der Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis" zu sehen.

Lesen Sie auch

Alfonso Losa

Auch er war lange ein Teil der Serie: Alfonso Losa (54) verkörperte von 2000 bis 2011 Frauenschwarm Carlos Garcia. Danach war er wieder in einer Serie zu sehen: 2013 übernahm er die Gastrolle des Thiago Hildebrandt in "Sturm der Liebe". Zudem stellte sich Losa nach dem "Marienhof"-Aus breit auf. Auf seiner Website wird er als "Speaker, Trainer, Autor und TV-Experte im Bereich Fitness und fernöstliche Heilmethoden" vorgestellt.

Christian Buse

Christian Buse war von 1998 bis 2011 in "Marienhof" in der Rolle des Geschäftsmanns und Fiesling Thorsten Fechner zu sehen. Danach trat er unter anderem als Pfarrer in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" auf. Auch übernahm er Rollen in Krimiserien und -reihen wie "Hubert ohne Staller", "München Mord" oder "Die Chefin".

Viktoria Brams

In der Rolle als Inge Busch war sie von 1992 bis 2011 die Konstante der Serie: Viktoria Brams (80) war bereits vor und während "Marienhof" eine erfolgreiche Schauspielerin. So spielte sie in Serien wie "Die Rosenheim-Cops", "In aller Freundschaft" oder "SOKO 5113" und Filmreihen wie "Rosamunde Pilcher". Brams spielte auch am Theater oder war in Werbespots zu sehen. Als Synchronsprecherin ist sie bis heute gut gebucht. So leiht sie unter anderem Lady Whistledown in der Netflix-Serie "Bridgerton" ihre Stimme.

Nicole Belstler-Boettcher

Nicole Belstler-Boettcher (62) mimte in der Vorabendserie Sandra Behrens, die sie von 1994 bis 2010 mit Pausen spielte. Die Tochter von Grit Boettcher (86) übernahm danach Rollen in "Hubert und Staller" oder "SOKO München". 2018 zog sie zudem ins "Promi Big Brother"-Haus. Die Schauspielerin scheint auch noch engen Kontakt zu Giovanni Arvaneh gepflegt zu haben. Bei Instagram schrieb sie zu seinem Tod: "Du hast uns allen so viel gegeben, so viel hinterlassen. Ich kenne niemand, der so viel an sich gearbeitet hat, wie du, der so ein großes Herz hatte und immer helfen wollte. Das letzte Jahr war so unfassbar. [...] Du hinterlässt eine unfassbar große Lücke, lieber Giovanni, die da oben können sich freuen. Ich hab dich lieb."

Erwin Aljukic

Erwin Aljukic (48) begeisterte als EDV-Techniker Frederik Neuhaus und war von 1998 bis 2011 Teil der Serie. Anschließend zog es den Schauspieler vor allem auf die Theaterbühne. Er wurde zunächst Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt. Seit der Spielzeit 2020 ist der Schauspieler, der die Glasknochenkrankheit hat, Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen.

Sebastian Deyle

Sebastian Deyle (47) übernahm die Rolle des Nik Schubert und war von 1999 bis 2002 in "Marienhof" zu sehen. Er widmete sich danach nicht nur der Moderation, sondern auch wieder Serienrollen. Von Dezember 2023 bis November 2024 war Deyle als Hauptdarsteller in der ARD-Serie "Rote Rosen" zu sehen. Ab September 2024 drehte er für die neue Sat.1-Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" in der Sächsischen Schweiz. Darin spielt er die Hauptrolle des Feuerwehrmanns Mirko Renic, der der titelgebenden Rolle Frieda näherkommt. Einen Starttermin gibt es noch nicht.

Der Serienwelt treu geblieben

Und noch weitere ehemalige "Marienhof"-Stars blieben der Serienwelt treu: Judith Hildebrandt (48), sie mimte von 1997 bis 2000 Tinka Kuczinski, spielte danach in "Sturm der Liebe". Michael Meziani (57), Darsteller des Sportlehrers Kai Süsskind (2004 bis 2008), ergatterte anschließend eine Rolle in "Rote Rosen". Und Berrit Arnold (54), die von 1994 bis 2011 mit längeren Unterbrechungen im "Marienhof" als Annalena Bergmann zu sehen war, ist seit 2020 in der RTL-Daily "Alles was zählt" als Daniela Bremer zu sehen.