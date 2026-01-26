Trauer um Gerd Knebel: Henni Nachtsheim legt Pause ein

Mit einem emotionalen Statement hat sich Henni Nachtsheim zum Tod seines Badesalz-Partners Gerd Knebel gemeldet. Darin beschrieb er nicht nur seine Trauer um seinen Kollegen und Freund, sondern teilte auch mit, dass er jetzt erst einmal eine mehrwöchige Pause einlegen wird.

Am Sonntag wurde bekannt, dass Badesalz-Star Gerd Knebel im Alter von 72 Jahren einer schweren Krebserkrankung erlegen ist. Am späten Abend meldete sich sein Kollege Hendrik "Henni" Nachtsheim (68) zu der traurigen Nachricht und teilte dabei auch mit, wie es nun für ihn weitergehen wird. Für die Fans des hessischen Comedy-Duos verkündete er auch noch eine besondere Überraschung.

Podcast "Die Badesalz-Story" soll noch veröffentlicht werden "Gerd ist jetzt im Komiker-Himmel", begann Hendrik "Henni" Nachtsheim sein langes Statement auf Facebook. Er habe mit der Nachricht eigentlich noch ein paar Tage warten wollen. "Aber da irgendjemand aus unserem Umfeld einen Journalisten informiert hat, war es nicht mehr aufzuhalten, und mittlerweile in allen Medien präsent. Also habe ich die echt harte Aufgabe, es auch bekannt zu geben." Sein Kollege sei vor mehr als einem Jahr an Krebs erkrankt, was für alle ein Schock gewesen sei. "Entgegen allen Prognosen hat er aber deutlich länger dagegen halten können, mittendrin ging es ihm sogar einigermaßen gut."

So habe das Duo noch einen zwölfteiligen Podcast namens "Die Badesalz-Story" produzieren können. Dieser werde "irgendwann in ein paar Monaten auch veröffentlicht". Fans können also posthum noch einmal die Stimme von Gerd Knebel hören. Nachtsheim will sich nun aber erstmal Zeit nehmen, um den Tod seines Partners und Freundes zu verarbeiten. Deshalb habe er beschlossen, "alle geplanten Auftritte und Lesungen bis Mitte April zu verschieben, dann werde ich dann weitermachen. Was Gerd mir übrigens tatsächlich empfohlen hat!"

Henni Nachtsheim war in den letzten Minuten dabei

In den vergangenen Wochen habe sich dessen Zustand "immer schneller verschlechtert". Am Samstag sei er "im Kreise seiner liebsten und wichtigsten Menschen, einschließlich mir" eingeschlafen. "Und auch wenn Ihr es vielleicht nicht glauben mögt....er hat uns noch in den letzten Minuten zum Lachen gebracht!"

Gerd Knebel begann seine künstlerische Laufbahn in den 1980er-Jahren als Frontmann der Band Flatsch. Mit der Formation erlangte er zunächst in Hessen Bekanntheit. Doch der große Durchbruch sollte noch folgen: Gemeinsam mit Henni Nachtsheim (68) gründete er das Comedy-Duo Badesalz, das prägende Einflüsse auf die deutsche Mundart-Comedy hatte.