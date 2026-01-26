Trauer um Gerd Knebel: Henni Nachtsheim legt Pause ein

Mit einem emotionalen Statement hat sich Henni Nachtsheim zum Tod seines Badesalz-Partners Gerd Knebel gemeldet. Darin beschrieb er nicht nur seine Trauer um seinen Kollegen und Freund, sondern teilte auch mit, dass er jetzt erst einmal eine mehrwöchige Pause einlegen wird.
Am Sonntag wurde bekannt, dass Badesalz-Star Gerd Knebel im Alter von 72 Jahren einer schweren Krebserkrankung erlegen ist. Am späten Abend meldete sich sein Kollege Hendrik "Henni" Nachtsheim (68) zu der traurigen Nachricht und teilte dabei auch mit, wie es nun für ihn weitergehen wird. Für die Fans des hessischen Comedy-Duos verkündete er auch noch eine besondere Überraschung.