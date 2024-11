Trauer um den Schauspieler: Candyman-Star Tony Todd ist im Alter von 69 Jahren gestorben

1 Tony Todd bei der "Reign Of The Supermen"-Premiere 2019 in New York City. Foto: ddp / INSTAR

Trauer um "Candyman"-Star Tony Todd: Der US-amerikanische Schauspieler ist mit 69 Jahren gestorben. Er war in über 200 Filmen zu sehen.











Tony Todd (1954-2024), der Schauspieler, der den Killer in der "Candyman"-Filmreihe spielte, ist laut "New York Post" in der Nacht zum Mittwoch in seinem Haus in Kalifornien gestorben. Er wurde 69 Jahre alt. "Ich kann mit Bedauern bestätigen, dass mein lieber Freund und Klient seit über 30 Jahren, Tony Todd, verstorben ist", sagte sein Manager Jeffrey Goldberg der Zeitung. "Was für ein erstaunlicher Mann er war, ich werde ihn jeden einzelnen Tag vermissen." Todd starb dem Promiportal "TMZ" zufolge eines natürlichen Todes.