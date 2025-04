Trauer um den Papst in Stuttgart: „Ich weiß, dass er ein guter Mensch war“

In einem Kondolenzbuch in der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard geben Katholiken ihrer Trauer über den Tod des Papstes Ausdruck. Inzwischen steht auch der Termin für das Papst-Requiem mit Bischof Klaus Krämer fest.

Nach dem Tod von Papst Franziskus suchen viele Menschen die Domkirche St. Eberhard auf, die Hauptkirche der Katholiken in Stuttgart, um zu beten, zu erinnern und um Kerzen anzuzünden. In Alternähe ist seit Ostermontag ein Kondolenzbuch ausgelegt. Der Stadtdekan Christian Hermes hatte es mit den Worten eröffnet: „Zum Gedenken an Papst Franziskus, geboren am 17. Dezember 1936. Zum 266. Bischof von Rom und Oberhaupt der Katholischen Kirche gewählt am 13. März 2013. Verstorben am 21. April 2025, Ostermontag.“ Darunter setzte er die Ostersequenz: „Dux vitae mortuus regnat vivus“ Sinngemäß: „Des Lebens Fürst war tot,als Herrscher lebt er fort.“

Nach und nach füllen sich am Montag die Seiten des Buches. „Die Welt ist ein Stück ärmer geworden. Möge er bei Gott ein gutes Wort einlegen für uns Menschen. Danke!“, schreibt ein Kirchenbesucher. Ein anderer erinnert an den Einsatz des Papstes für Schwache und Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen: „Er hat Menschen, die in Not waren, immer geholfen und ihnen alles gegeben.“ Der Respekt für den Papst, der ein Papst für die Armen war, mündet in den Satz: „Auch wenn ich nicht richtig weiß, wer er ist, weiß ich, dass er ein guter Mensch war.“

Lesen Sie auch

Trauerbeflaggung an St. Eberhard in der Königstraße Foto: Iris Frey

Andere Gläubige thematisieren die Reformbemühungen, die aus Sicht vieler Katholiken, zu wenig durchschlagend waren: „Franziskus hat für frischen Wind in unserer Kirche gesorgt. Schade, dass so wenig schriftlich verändert wurde. Ruhe in Frieden!“ Längst nicht alle Beiträge sind auf Deutsch verfasst – der Charakter der Katholischen Kirche als Weltkirche zeigt sich auch hier in Stuttgart: „Grazie Mille Papa Franjo!“, ist da zu lesen.

Unterdessen hat das Stadtdekanat den Termin für das geplante Requiem für Papst Franziskus bekannt gegeben. Es soll an diesem Freitag, 25. April, um 18 Uhr, in St. Eberhard stattfinden. Teilnehmen wird daran auch Klaus Krämer, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart.