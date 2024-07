Trauer um Hip-Hop-Größe Chino XL. Wie seine Familie bekannt gab, verstarb der Rapper bereits am Sonntag in seinem Zuhause. Er wurde 50 Jahre alt.

Der Rapper und Musiker Chino XL (1974-2024) ist tot. Er verstarb bereits am Sonntag (28. Juli) in seinem eigenen Zuhause, wie seine Familie auf Instagram bekannt gegeben hat. Eine Todesursache wird in dem Beitrag nicht genannt.

Chino XL: Vier Jahrzehnte im Musikbusiness

Derek Keith Barbosa, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen hieß, stammte aus dem New Yorker Stadtteil Bronx. Im Laufe seiner Karriere veröffentlichte er vier Soloalben. Sein Debüt "Here to Save You All" erschien 1996. Bekanntheit erlangte er auch durch einen Diss der 1996 verstorbenen Rap-Legende Tupac Shakur (1971-1996), auf den dieser mit seinem legendären Track "Hit 'Em Up" antwortete.

Neben seiner Musikkarriere feierte Chino XL auch Erfolge als Schauspieler, war in der romantischen Komödie "Alex & Emma" an der Seite von Kate Hudson (45) zu sehen, spielte im Hip-Hop-Film "The Beat" gemeinsam mit Coolio (1963-2022) und trat in den Serien "Reno 911!" und "CSI: Miami" (neben anderen) auf.

Familie von Chino XL ist "am Boden zerstört"

"Unser Vater hatte viele Titel - König der Punchlines, puerto-ricanischer Superheld - aber der wichtigste war Girl Dad. Und was er uns in dieser Rolle am meisten gab, war seine Stärke, Geradlinigkeit und die Fähigkeit, super realistisch zu sein", schreiben seine vier Töchter in einem gemeinsamen Statement auf Instagram.

Der Rapper Ice-T (66) äußerte sich auf Instagram zu dem Todesfall. "Das tut wirklich weh [...]. Ich habe so viele Homies verloren, aber dieser hat mich aufgewühlt. Die Leute wissen, dass er ein unglaublicher MC war. Aber Chino war ein wirklich großartiger Mann", heißt es in dem Beitrag.