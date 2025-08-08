Trauer um Brandon Blackstock: Kelly Clarkson nach Tod von Ex-Mann am Boden zerstört

Kelly Clarksons Ex-Mann Brandon Blackstock ist im Alter von 48 Jahren an Krebs gestorben. Die Sängerin soll "am Boden zerstört" sein - vor allem wegen ihrer beiden Kinder.
Der Tod von Brandon Blackstock (1976-2025) hat Kelly Clarkson (43) "zutiefst erschüttert". Wie ein Insider dem US-Magazin "People" berichtet, sei die Sängerin vor allem wegen ihrer beiden Kinder River (11) und Remington (9) "am Boden zerstört" gewesen. Blackstock war am 7. August im Alter von nur 48 Jahren an Krebs gestorben, nachdem er drei Jahre lang im Stillen gegen die Krankheit gekämpft hatte.