Trauer um Brandon Blackstock: Kelly Clarkson nach Tod von Ex-Mann am Boden zerstört

Kelly Clarksons Ex-Mann Brandon Blackstock ist im Alter von 48 Jahren an Krebs gestorben. Die Sängerin soll "am Boden zerstört" sein - vor allem wegen ihrer beiden Kinder.

Der Tod von Brandon Blackstock (1976-2025) hat Kelly Clarkson (43) "zutiefst erschüttert". Wie ein Insider dem US-Magazin "People" berichtet, sei die Sängerin vor allem wegen ihrer beiden Kinder River (11) und Remington (9) "am Boden zerstört" gewesen. Blackstock war am 7. August im Alter von nur 48 Jahren an Krebs gestorben, nachdem er drei Jahre lang im Stillen gegen die Krankheit gekämpft hatte.

"Als sie erfuhr, dass er krank war, kümmerte sie sich weiterhin um ihn, um ihrer Kinder willen", sagt die Quelle. "Kelly hat immer versucht, anständig zu sein. Anfang dieses Jahres wurde klar, dass es Brandon nicht gut ging. Sie war am Boden zerstört wegen der Kinder."

Schutz der Kinder stand im Vordergrund

Obwohl die Scheidung zwischen Clarkson und dem Talentmanager Blackstock 2020 alles andere als harmonisch verlief und erst zwei Jahre später finalisiert wurde, stellte die "Stronger"-Interpretin stets das Wohl ihrer Kinder in den Mittelpunkt. "Die Scheidung war unglaublich schwierig für sie - chaotisch, schmerzhaft und etwas, weswegen sie sich schrecklich fühlte", so der Insider weiter. "Aber sie wollte immer, dass ihre Kinder die bestmögliche Beziehung zu ihrem Vater haben. Sie sprach niemals schlecht über Brandon vor den Kindern."

Diese Haltung hatte Clarkson auch öffentlich immer wieder betont. In einem Podcast-Interview 2023 hatte sie erklärt: "Ich frage meine Kinder jeden Abend, wenn wir kuscheln und ich sie ins Bett bringe: 'Seid ihr glücklich? Und wenn nicht, was könnte euch glücklicher machen?'" Oft hätten die Kinder geantwortet: "Ich bin einfach wirklich traurig. Ich wünschte, Mama und Papa wären im selben Haus."

Kampf gegen Krebs blieb geheim

Brandon Blackstock hatte seine Krebsdiagnose nie öffentlich gemacht. Erst nach seinem Tod gab ein Familiensprecher bekannt, dass er "über drei Jahre lang tapfer gegen Krebs gekämpft" hatte. "Er verstarb friedlich und war von seiner Familie umgeben", hieß es in dem Statement. Einen Tag vor seinem Tod hatte Clarkson ihre Las-Vegas-Residency abgesagt und in einem Social-Media-Post mitgeteilt, dass "der Vater meiner Kinder krank gewesen ist" und sie "vollständig für sie da sein" müsse.

Mehrere Quellen bestätigten dem US-Magazin, dass Clarkson bereits früher im Jahr mehrere Folgen ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" verpasst hatte - hauptsächlich wegen Blackstocks Krankheit. Trotz aller Differenzen in der Vergangenheit hatte die Sängerin offenbar alles getan, um ihre Kinder durch diese schwere Zeit zu begleiten und ihnen den bestmöglichen Abschied von ihrem Vater zu ermöglichen.

Kelly Clarkson hatte Brandon Blackstock Ende 2013 geheiratet. Das Paar trennte sich im Jahr 2020. 2021 reichte sie die Scheidung ein, die 2022 rechtskräftig wurde. Aus der Ehe stammen ein Sohn und eine Tochter.