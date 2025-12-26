Trauer um Bandmitglied: Gitarrist und Keyboarder von The Cure ist tot

Perry Bamonte, langjähriges Mitglied von The Cure, ist gestorben. Die Band würdigt ihn als «warmherzigen und wesentlichen Teil» ihrer Geschichte.
Berlin - Der langjährige Gitarrist und Keyboarder der britischen Rock-Wave-Band The Cure, Perry Bamonte, ist tot. Er sei an Weihnachten nach kurzer Krankheit zu Hause gestorben, teilte die Band auf ihrer offiziellen Webseite mit. "Teddy" sei ein warmherziger und wesentlicher Teil der Geschichte der Band gewesen. Er wurde 65 Jahre alt. Das frühere Bandmitglied und Cure-Mitgründer Lol Tolhurst drückte auf Instagram seine Trauer über Bamontes Tod aus.