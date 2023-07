1 „Zur Zufriedenheit im Leben gehört auch das Geben“, so lautete das Credo von Anton Ehrmann. Foto: Anton & Petra Ehrmann-Stiftung

Anton Ehrmann aus Möhringen war ein erfolgreicher Unternehmer, vor allem aber war er ein Mann, dem es ist wichtig war, lokale Projekte und die Menschen dahinter zu fördern.









Für ihn war es ein Abschied, wie er sich ihn gewünscht hat, sagt die Familie. Abends hat Anton Ehrmann noch Skat gespielt, dann ist er ins Bett gegangen. Morgens ist er nicht mehr aufgewacht. Das Herz des 95-Jährigen hat am 16. Dezember aufgehört zu schlagen. Anton Ehrmann, der seit den 1950er-Jahren in Stuttgart gelebt hat – zunächst in Vaihingen, dann in Möhringen – war ein erfolgreicher Unternehmer.