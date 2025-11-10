Trauer um Albert Kaspari: Ein großer Freund der Natur und des Weinbaus ist gestorben

Von der Mosel ins Ländle: Albert Kaspari engagierte sich in Leonberg für das Gemeinwohl und besonders für „seinen“ Obst-, Garten- und Weinbauverein.
Bis zuletzt hatte Albert Kaspari optimistisch in die Zukunft geschaut und schon jetzt zur Eröffnung des Wengerterfestes im kommenden Juli eingeladen. Er selbst wird bei dem Termin in den Weinbergen, der ihm in den vergangenen Jahren stets so wichtig war, nicht mehr dabei sein. Der langjährige Vorsitzende des Obst-, Garten und Weinbauvereins Eltingen-Leonberg ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben.