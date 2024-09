Trauer: Ugandische Olympia-Teilnehmerin nach Brandangriff gestorben

1 Die ugandische Marathonläuferin Rebecca Cheptegei ist nach einem Brandangriff gestorben. Foto: Uncredited/AP/dpa

Tagelang kämpften Ärzte um das Leben der ugandischen Marathonläuferin Rebecca Cheptegei nach einem Brandangriff ihres Lebensgefährten. Vergeblich. Der Fall erschüttert die Sportwelt.











Nairobi/Kampala - Die ugandische Olympia-Marathonläuferin Rebecca Cheptegei ist Medienberichten zufolge an den Folgen eines Brandangriffs gestorben. Der ugandische Leichtathletikverband bestätigte auf der Plattform X den Tod der Sportlerin und verurteilte die Gewalt, der Cheptegei zum Opfer fiel. Das Krankenhaus in der kenianischen Stadt Eldoret, in dem die Sportlerin behandelt wurde, will im Laufe des Tages einen Bericht veröffentlichen.