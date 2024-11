Trauer nicht nur in Leonberg: Frank Schäffer gestorben: Der rockende Bundesliga-Star tritt nie mehr auf

1 Hey tonight: Frank Schaeffer, alias Eddy bei einem Auftritt vor einem Jahr. Foto: Simon Granville

Bei den „Fohlen" der Borussia hat Frank Schäffer Karriere vom TSV Eltingen Karriere gemacht. Doch seine Liebe zu seiner Heimatstadt Leonberg ist nie erloschen. Jetzt ist er im Alter von 72 Jahren gestorben.











Es ist noch nicht so lange her, Anfang August dieses Jahres, da wurden Frank Schäffer und seine Jungs noch einmal wie die Stars gefeiert. Beim Konzert von Eddy & the News beim Strohländle auf dem Engelberg in Leonberg, so sagte der Festival-Chef Johannes Leichtle im Nachhinein, sei das Gelände förmlich überrannt worden.

Dass der Auftritt von Eddy & the News in dieser Formation der letzte war, das konnten vor drei Monaten nur die Wenigsten ahnen. Frank Schaeffer, eben jener Eddy, ist am Freitag im Alter von 72 Jahren gestorben. Das Ende einer großen Fußballer-Karriere, genauso wie einer bemerkenswerten Sänger-Laufbahn. Denn dass Frank Schaeffer, der den Grundstein beim TSV Eltingen gelegt hatte, 1975 im Team des Europapokal-Siegers Borussia Mönchengladbach stehen würde, war einige Jahre zuvor kaum erwarten. Zuhause beim TSV Eltingen lag der Wechsel des Defensivtalents zum VfB Stuttgart nahe. Doch der damalige VfB-Coach Hermann Eppenhoff behandelte das Talent aus Leonberg mit „weniger Aufmerksamkeit als die Eckfahnen", wie unsere Zeitung damals geschrieben hatte, Hennes Weissweiler, der große Fußball-Lehrer vom Niederrhein, hatte da mehr Gespür und holte Schäffer in die legendäre Fohlen-Elf von Borussia Mönchengladbach, damals für ein Jahresgehalt von 300 000 Mark. Zwischen 1975 und 1977 feierte Schäffer mit dem Team vom Niederrhein drei deutsche Meisterschaften, 1975 und 1979 gewann Schäffer mit den Gladbacher Fohlen den Uefa-Cup. Die Namen vieler seiner Mitspieler stehen bis heute für begeisternden Fußball: Hacki Wimmer, Henning Jensen, Rainer Bonhof, Berti Vogts, Jupp Heynckes, Kalle Del'Haye, Alan Simonsen, Uli Stielike, Horst Köppel. Die Trainer nach Weisweiler: Udo Lattek, später Jupp Heynckes. Doch daheim in Leonberg, genauer gesagt in Eltingen, hat sich Frank Schaeffer am wohlsten gefühlt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat er mit seiner Band Eddy & the News in der ganzen Region Leonberg abgeräumt. Mit einem ganz einfachem Rezept: Gut gemachte Cover-Versionen alter Klassiker. So waren „die Eddys" unter großem Jubel im Sommer beim SV Renningen und in Leonberg beim Strohländle unterwegs. Ob „Eddy" seinerzeit schon ahnte, dass es seine letzen Auftritte sein würden, weiß keiner.