Trauer in Renningen: Gemeinderat gedenkt verstorbenem Baby mit Schweigeminute

1 Die Anteilnahme am Schicksal des drei Monaten alten Jungen in Renningen ist groß. In der Nähe des Fundorts der Babyleiche wurden Blumen und Kuscheltiere zum Gedenken abgelegt und Kerzen angezündet. Foto: SDMG / Dettenmeyer

Renningen trauert: Nach dem Fund eines toten Säuglings am Rankbach legt der Gemeinderat eine Schweigeminute ein. Die Polizei ermittelt weiter.











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Trauer und Anteilnahme in Renningen: Für den Säugling, der am Freitag in der Nähe des Rankbachs tot aufgefunden worden war, hat der Renninger Gemeinderat am Montagabend eine Schweigeminute eingelegt. Zu Beginn der Sitzung um 19 Uhr im Bürgersaal erhoben sich die fast vollzählig anwesenden Gemeinderäte gemeinsam mit Bürgermeisterin Melanie Hettmer, dem Ersten Beigeordneten Peter Müller sowie weiteren städtischen Mitarbeitern und gedachten des kleinen Jungen.