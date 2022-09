1 Hans Wetzel ist im Alter von 81 Jahren gestorben Foto:

Mit einer Schweigeminute im Stehen hat sich der Gemeinderat Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) am Donnerstagabend vom ehemaligen Bürgermeister Hans Wetzel verabschiedet, der am 19. September im Alter von 81 Jahren gestorben ist. Hans Wetzel war von 1966 bis 2002 Rathauschef in Mundelsheim. „Er hat die Gemeinde 36 Jahre lang mit Können, Geschick und Weitsicht geführt“, sagte Bürgermeister Boris Seitz, der mit einer schwarzen Krawatte erschienen war, über seinen Vor-Vorgänger. Bis zuletzt sei er körperlich fit und bei klarem Verstand gewesen. „Mitarbeiter im Rathaus, die mit ihm zusammengearbeitet haben, bezeichnen ihn als tollen Chef, von dem man viel gelernt habe.“ Unter anderem habe er sich um das Bürgerhaus verdient gemacht. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 29. September, in der evangelischen Kirche St. Veit in Waldenbuch (Kreis Böblingen) statt. Um sich vom Ehrenbürger und ehemaligen Kreistagsmitglied (1999 bis 2009) Wetzel verabschieden zu können, liegt im Rathaus bis zum 21. Oktober ein Kondolenzbuch auf.