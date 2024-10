1 Ganze 60 Jahre war Lilly Back musikalisch in und um die Michaelskirche aktiv. Foto: /Mario Steinheil

Die evangelische Kirche Eltingen nimmt Abschied von ihrer engagierten Musikerin Lilly Back, die nach einem Unfall verstorben ist.











Link kopiert



Nicht nur in Eltingen selbst, sondern in ganz Leonberg hat sich die Todesnachricht von Lilly Back schnell verbreitet und große Anteilnahme hervorgerufen. Die ehrenamtliche Musikerin in der evangelischen Kirchengemeinde war am 27. September nach einem Unfall verstorben.