Trauer in der Wilhelma Stuttgart: Darum ist das Bonobo-Baby wohl gestorben

Trauer in der Wilhelma Stuttgart

1 Das Bonobo-Baby Kasita wurde nur sechs Monate alt. Foto: Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Laut Wilhelma hat die Untersuchung der Muttermilch von Chipita ergeben, dass diese fast frei von Nährstoffen war.











Nachdem am 9. September Tierpfleger das Bonobo-Baby Kasita leblos in den Armen seiner Mutter Chipita gefunden wurde, scheint jetzt die Todesursache geklärt. Zuvor hatte eine Autopsie ergeben, dass das gerade einmal sechs Monate alte Äffchen einen unzureichenden Ernährungszustand hatte. Um zu klären, ob diese Mangelerscheinungen mit der Zusammensetzung der Muttermilch in Verbindung stehen, wurde eine Milchprobe entnommen, welche weiteren Analysen unterzogen werden sollte.