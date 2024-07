Trauer in der Wilhelma: Gepardin Niara verliert ihr Neugeborenes

Trauer in der Wilhelma

Trauer in der Wilhelma: im zoologisch-botanischen Garten ist der Nachwuchs der Raubkatze Niara nur wenige Tage alt geworden.











Im Stuttgarter Zoo hat die Gepardin Niara ein Jungtier zur Welt gebracht, das jedoch nur wenige Tage gelebt hat. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, hatten Tierpfleger des Zoos am 13. Juli eine erfreuliche Entdeckung gemacht: So war aus dem Besucherbereich der Gepardenanlage zu sehen, wie Niara im Eingangsbereich ihrer Wurfbox ein Neugeborenes säugte. Das überraschte die Pfleger nicht. Denn im April war das Gepardenweibchen mit dem Männchen Ziwadi zusammen, mit dem sie bereits 2022 erfolgreich für Nachwuchs gesorgt hatte. Alle fünf sind mittlerweile in anderen Zoos, nun hoffte man auf neuen Nachwuchs.