Trauer in der Wilhelma: „Ein großer Verlust“ – Koala Borobi im Alter von eineinhalb Jahren gestorben

Das Koala-Männchen Borobi ist im Alter von eineinhalb Jahren gestorben. Es ist der zweite Koala-Todesfall in der Wilhelma innerhalb kurzer Zeit. Was über die Todesursache bekannt ist.
Traurige Nachrichten aus der Wilhelma. Das Koala-Männchen Borobi ist im Alter von nur eineinhalb Jahren gestorben. Das teilte der Stuttgarter Zoo am Freitag mit. Demnach starb der Koala bereits Ende Dezember 2025 an einer Lungenentzündung. Erst im August 2025 war das Koala-Jungtier Jimbelung in der Wilhelma gestorben, damals in Folge einer Atemwegserkrankung.