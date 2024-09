Trauer im US-Basketball: NBA-Legende Dikembe Mutombo mit 58 Jahren gestorben

1 Es war die typische Geste von Dikembe Mutombo nach einem Block: Nicht in meinem Haus. Foto: picture alliance / dpa

Dikembe Mutombo spielte fast zwei Jahrzehnte in der NBA und prägte sie. Nach seiner Karriere war er als Botschafter der berühmtesten Basketball-Liga unterwegs. Die Trauer über seinen Tod ist groß.











New York - NBA-Legende Dikembe Mutombo ist tot. Das 2,18 Meter große Mitglied der Basketball-Ruhmeshalle wurde 58 Jahre alt. Wie die NBA mitteilte, starb er an einem Hirntumor im Kreis seiner Familie. Mutombo spielte von 1991 bis 2009 in der nordamerikanischen Profiliga und war lange Zeit eine prägende Figur.