Traube Tonbach: Restaurantleiterin verlässt berühmte Schwarzwaldstube

1 Nina Mihilli verlässt die Traube Tonbach. Foto: ulian Beekmann

Neuigkeiten aus Baiersbronn: Die Traube Tonbach verabschiedet Ende Oktober die bisherige Maître der Schwarzwaldstube. Nina Mihilli verlässt den Schwarzwald aus persönlichen Gründen.











Vergangenes Jahr wurde sie vom Gault & Millau, einem Restaurantführer für Spitzenrestaurants, zur „Gastgeberin des Jahres“ gekürt. Bereits Ende Oktober scheidet Nina Mihilli nun aus dem Team des Drei-Sterne-Restaurants der Traube Tonbach aus. In der Pressemitteilung heißt es, dass die gebürtige Münchnerin sich aus dem Schwarzwald verabschiede, um in die Nähe ihrer Familie zurückzukehren und sich neu zu orientieren. „Wir danken Nina Mihilli für die stets gute Zusammenarbeit und ihr langjähriges Engagement in der Schwarzwaldstube“, bestätigt Sebastian Finkbeiner, geschäftsführender Mitinhaber der Traube Tonbach, das Ausscheiden aus dem Traditionshotel.