Brand in Drei-Sterne-Restaurant in Baiersbronn

4 Das Restaurant „Schwarzwaldstube“ in der „Traube Tonbach“ steht in hellen Flammen. Foto:Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Eines der Restaurants im Hotel „Traube Tonbach“ steht in vollen Flammen. Der Gebäudetrakt ist nach Aussagen der Polizei wohl nicht mehr zu retten.

Baiersbronn - Beim Brand des Drei-Sterne-Restaurants „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn im Schwarzwald ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden. Der Altbau des Restaurants im Hotel „Traube Tonbach“ stehe in Vollbrand, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag. „Es wird wohl komplett herunterbrennen.“ Verletzt wurde niemand.

Demnach habe in der Nacht zum Sonntag ein Brandmelder im Küchenbereich angeschlagen. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien bereits offene Flammen zu sehen gewesen. In diesem Gebäude des Hotels sind keine Menschen untergebracht, wie der Polizeisprecher sagte. Da der Rauch auch ins Haupthaus des Hotels gezogen sei, hätten 63 Gäste dieses zunächst verlassen müssen. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Am frühen Morgen brannte das Restaurant noch.