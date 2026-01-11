Kleiner und stilvoller werden die Hochzeiten 2026 – zumindest laut der Aussteller der Stuttgarter „Trau dich“-Messe in der Liederhalle. Was ist 2026 noch Trend?
Am eigenen Hochzeitstag möchten Mann und Frau, dass alles perfekt ist, schließlich heiratet man idealerweise nur einmal im Leben. Rund um das Ja-Wort hat sich in den letzten Jahren eine ganze Industrie entwickelt. Am Samstag und Sonntag präsentierten Dienstleister ihr Angebot bei der „Trau dich“-Messe in der Stuttgarter Liederhalle. Von Fotografen über Traurednerinnen bis hin zu DJs waren alle da. Wir haben die aktuellen Hochzeitstrends für 2026 gesammelt.