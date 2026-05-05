Transport und Schifffahrt: Vor 60 Jahren begann in Deutschland das Containerzeitalter

Sie sehen aus wie Bauklötze und passen auf Schiffe, Züge und Lastwagen: Container. Am 5. Mai 1966 kam das erste Vollcontainerschiff in einem deutschen Hafen an - und veränderte vieles.
Bremen - Die Revolution kam mit dem Schiff nach Deutschland und begann in Bremen. Am 5. Mai 1966 machte mit der "Fairland" erstmals ein Vollcontainerschiff in einem deutschen Hafen fest. Bordkräne hievten die Container auf Lastwagen, denn eine Containerbrücke gab es im Überseehafen der Stadt noch nicht. Containerbrücken sind die Stahlkolosse, die Container zwischen Schiff und Kai bewegen.