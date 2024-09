Transport: Britische Regierung will Bahn verstaatlichen

Britische Regierung will Bahn verstaatlichen

2 Verkehrsministerin Haigh hat eine Teilverstaatlichung angekündigt. (Archivbild) Foto: Tejas Sandhu/PA Wire/dpa

Verspätungen, Zugausfälle, schlechte Stimmung beim Personal: Die Lage bei der britischen Bahn erinnert an Deutschland. Die neue Regierung in London hat einen Plan, wie sich das ändern soll.











Link kopiert



London - Die neue britische Regierung will die Bahn teilweise wieder verstaatlichen. Noch heute soll das Parlament in London in dritter Lesung über ein entsprechendes Gesetz von Verkehrsministerin Louise Haigh abstimmen. Der Entwurf sieht vor, dass der Betrieb durch private Anbieter endet, wenn die bestehenden Verträge auslaufen oder eine vertragliche vereinbarte Kündigungsklausel gezogen werden kann.