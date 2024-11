Transparent-Look: Irina Shayk verzichtet auf einen BH

Irina Shayk zieht bei einer Produktpräsentation in Mailand alle Blicke auf sich. Das Model erschien zu der Veranstaltung in einem auffälligen Kleid aus Glitzerfäden und ohne BH.

Irina Shayk (38) weiß, wie man einen glamourösen Auftritt hinlegt. Zur Präsentation der neuen Produktlinie der Kosmetikmarke D'Alba Piedmont in Mailand am 3. November trug das russische Model ein verführerisches Kleid aus glitzernden Fäden, das ihre Figur perfekt betonte - auf einen BH verzichtete sie dabei. Das transparente Neckholder-Dress kombinierte Shayk mit nudefarbenen Riemchensandalen und funkelnden Diamantohrringen.

Stilbruch mit lässigem Hoodie

Als Kontrast zu ihrem glamourösen Look trug Irina Shayk eine lässige schwarze Kapuzenjacke im XXL-Stil, die mit breitem Bund und weißen Bändeln das Glitzerkleid leger abrundete. Die sackartige schwarze Stofftasche verstärkte den Stilbruch und sorgte für einen spannenden Gegensatz zum funkelnden Dress - ein mutiger Mix, der das Outfit modern und unkonventionell machte.

Lesen Sie auch

Von Lara Croft zum Glamour-Look

Mit dem Look stellt Irina Shayk, die im vergangenen Monat ihr Comeback auf dem Laufsteg bei der Fashionshow von Victoria's Secret feierte, wieder einmal ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis. Noch an Halloween präsentierte sie sich bei der Süßes-oder-Saures-Tour mit ihrer Tochter Lea de Seine (7) ganz anders: Sie verkleidete sich weitaus weniger glamourös als Lara Croft aus "Tomb Raider". In einem schwarzen Einteiler, klobigen Stiefeln und mit einem geflochtenen Zopf zog sie um die Häuser.